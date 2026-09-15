Coppa Italia, Genoa agli ottavi con l’Inter

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Roma, 15 set. (askanews) – Al termine di un match giocato con tante seconde linee e sotto ritmo, il Genoa di De Rossi, nei sedicesimi di Coppa Italia, riesce ad avere la meglio del Südtirol di Possanzini (terzo in Serie B) grazie all’incornata vincente all’87’ del difensore messicano Johan Vasquez, subentrato 7′ prima a Otoa e abile a sfruttare al meglio un mancino a giro su corner di Puczka. A Marassi finisce 1-0: agli ottavi c’è l’Inter.
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