Europei volley, quarta vittoria dell’Italia: 3-1 alla Cechia

Roma, 15 set. (askanews) – Bellissima Italia questa sera al PalaPanini. Gli azzurri battono in rimonta la Cechia per 3-1 (25-23, 16-25, 20-25, 25-20) con una bella prestazione e conquistano non solo la quarta vittoria su altrettante partite giocate ai Campionati Europei, ma consolidano il primo posto nel girone A con 12 punti. Dopo l’aritmetico passaggio agli ottavi di finale, ottenuto dopo il match vinto contro la Slovacchia (qui la news), l’Italia guarda ora con fiducia al prossimo match.

Giovedì 17 settembre, alle ore 21.05, è infatti in programma l’ultima sfida del girone contro la Slovenia, che fin qui ha ottenuto due vittorie (Slovacchia e Svezia) e una sconfitta (Grecia) e occupa il secondo posto in classifica.

Vittoria di sostanza quella di oggi di Giannelli e compagni, maturata al termine di una gara intensa e combattuta che ha divertito il pubblico di Modena (sold out, con 4.200 spettatori presenti), contro una squadra giunta quarta al Mondiale 2025. (Foto Federvolley)