Inaugurato a Napoli il Consolato onorario della Repubblica d’Albania / Video

NAPOLI (ITALPRESS) – È stato inaugurato oggi a Villa Doria d’Angri, a Napoli, il Consolato onorario della Repubblica d’Albania, alla presenza del primo ministro albanese Edi Rama, del console onorario Giuseppe Lettieri, del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, dell’ambasciatrice albanese in Italia Anila Bitri, del presidente della Regione Campania Roberto Fico, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del prefetto di Napoli Michele Di Bari, oltre a numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, economico e della società civile.

Al centro della cerimonia il rapporto tra Italia e Albania e il legame storico e culturale tra i due Paesi. “L’Italia non è uno dei nostri principali partner economici, politici ed europei, l’Italia è il nostro alter ego europeo”, ha detto Rama, sottolineando il particolare rapporto con Napoli, definita “il nostro specchio da questa sponda del mare”. “Noi siamo i napoletani dell’altra sponda. Siamo fieri di esserlo e non vogliamo diventare milanesi”, ha aggiunto il premier albanese, richiamando “il genio e la sregolatezza di Napoli”.

Rama ha quindi sottolineato il percorso dell’Albania verso l’Unione europea. “Se Napoli sopravvive all’Unione europea, sopravviveremo anche noi”, ha detto con una battuta. Il premier ha inoltre ringraziato il console onorario Giuseppe Lettieri per il lavoro svolto negli anni per rafforzare i rapporti tra Albania e Italia e per favorire i rapporti tra imprese e istituzioni dei due Paesi.

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche Gianni Letta, che ha sottolineato l’importanza di coltivare le relazioni tra Italia e Albania attraverso la diplomazia. “Le buone relazioni tra i Paesi, come tra le persone, si mantengono tali solo se vengono coltivate. E la diplomazia serve a questo”, ha detto. Secondo Letta, il nuovo consolato potrà contribuire a “coltivare questo sentimento” e ad alimentare i rapporti attraverso imprese, lavoro, cultura e testimonianze. “La diplomazia – ha aggiunto – è l’arte di tenere vive, pronte e reattive le relazioni internazionali”.

Per l’ambasciatrice albanese in Italia Anila Bitri, quella di oggi è “una giornata importante e significativa” e la riapertura del consolato rappresenta un’ulteriore testimonianza del rapporto “stretto, solido, strutturato e fraterno” tra i due Paesi. Napoli, ha sottolineato, rappresenta da secoli “un antico ponte tra Albania e Italia” e ospita una significativa comunità albanese.

Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli ha evidenziato il ruolo storico di Napoli come crocevia mediterraneo e diplomatico, ricordando la presenza in città di oltre 80 rappresentanze consolari. Cirielli ha inoltre ribadito l’impegno dell’Italia per il percorso europeo dell’Albania, sottolineando i progressi compiuti da Tirana e il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi dopo il vertice di Roma del 2025 e la successiva firma dell’accordo di cooperazione strategica.

Manfredi ha invece dichiarato di aver avuto un confronto privato con Edi Rama in cui è nata l’intenzione, la possibilità di sviluppare un gemellaggio tra Napoli e Durazzo. Fico ha evidenziato la necessità di rafforzare il legame già forte con la penisola balcanica. Al termine dell’evento, sulla terrazza della villa che affaccia sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio, si è svolto il tradizionale taglio della torta.

– Foto xm9/Italpress –

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