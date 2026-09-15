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Incendi lungo la Costiera Amalfitana, Vigili del fuoco in azione / Video

| 15 Settembre 2026 16:16 | 0 commenti

Incendi lungo la Costiera Amalfitana, Vigili del fuoco in azione / Video

Mezzogiorno Italpress
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SALERNO (ITALPRESS) – Continuano gli incendi boschivi lungo la costiera amalfitana. I Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. I roghi, interessano in particolare, Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi. Al momento non si registrano feriti. Al lavoro sono 7 squadre da Napoli e Salerno, supportate da rinforzi giunti da Caserta. In volo, secondo quanto precisano ancora i Vigili del fuoco, ci sono 3 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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