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La volta buona, Silvia Salemi: “Dopo la morte di mia sorella Laura non parlai per 5 anni”

| 15 Settembre 2026 19:03 | 0 commenti

La volta buona, Silvia Salemi: “Dopo la morte di mia sorella Laura non parlai per 5 anni”

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(Adnkronos) – “Dopo la morte di mia sorella Laura non parlai per 5 anni”. Silvia Salemi ospite oggi a ‘La volta buona’ ha raccontato il trauma vissuto da bambina dopo la scomparsa della sorella.  

La cantautrice ha descritto quegli anni come un periodo di forte chiusura emotiva: “È stato un dolore indefinibile. Queste cose non si superano mai, poi si continua a vivere e si può trovare forza e insegnamento”.  

Ancora bambina, Salemi ha raccontato di aver cercato da sola un modo per affrontare quel dolore: “Credo che il mio passo successivo sia stato quello di curarmi da sola. Ero molto piccola”. La svolta arriva a cinque anni, quando scopre di ‘avere’ una voce e comincia a parlare: “Ritrovo una cassetta dove sento la voce di Laura che interagisce con me. Mi sono resa conto di avere una voce”.  

 

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