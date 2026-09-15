Ucraina, Salvini a russa Tass: governo non schierato ma equilibrato

Roma, 15 set. (askanews) – “L’obiettivo mio e di tutti, quasi tutti, è portare a tacere le armi e quindi riportare la diplomazia a svolgere il suo ruolo e fare finire gli attacchi, i bombardamenti, i morti e la sofferenza”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una breve intervista video all’agenzia di stampa russa Tass.

“Poi da giornalista parlo con i giornalisti di tutto il mondo, con chiunque, non siamo in guerra contro nessuno, l’atteggiamento del governo italiano in questi anni è stato il più equilibrato possibile, a differenza di altri più schierati, anche le parole hanno il loro peso – ha aggiunto -. Conto che questo maledetto conflitto finisca il prima possibile e non si porti dietro delle code, che coinvolgono cittadini che non hanno niente a che fare con la guerra, quando ce la si prende con gli attori, gli sportivi, i cantanti, i ballerini vuol dire che si è perso un po’ il senso della misura”.

Quanto al suo ruolo di ministro delle Infrastrutture, ha aggiunto, “le opposizioni mi hanno criticato come ministro anche perchè il vulcano Etna erutta e quindi l’aeroporto ferma i voli… Io cerco di essere piccolo costruttore di pace, al ministero costruisco ponti per cui ricostruire ponti di dialogo tra due paesi in conflitto per me è fondamentale”, ha concluso.