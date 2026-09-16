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Bce, rileva modeta accelerazione salari contrattuali nell’area euro

| 16 Settembre 2026 10:21 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 16 set. (askanews) – Rafforzamenti modesti delle dinamiche dei salari contrattuali nell’area euro, secondo l’ultimo monitoraggio effettuato dalla Banca centrale europea. L’istituzione monetaria controlla questi andamenti temendo che i rialzi dell’inflazione possono avere effetti di secondo livello proprio in questo ambito, con una “spirale prezzi-salari” che se minacciasse di innescarsi la porterebbe ad una stretta monetaria più aggressiva.

Ma per ora l’accelerazione è contenuta: ad agosto l’indicatore sulla futura dinamica salariale Nella prospettiva di giugno 2027 segnala una crescita del 2,7%. Ad agosto l’inflazione misurata aveva segnato un 3,3% su base annia.

La Bce precisa che per ora c’è una copertura limitata di rinnovi contrattuali, dato che nella prima metà del 2007 sono state firmate intese solo per il 28,8% Dei lavoratori dipendenti coinvolti.

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