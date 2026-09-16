Calcio, Milan ko in Europa League: Benfica passa 2-0 a San Siro

Roma, 16 set. (askanews) – Il Milan comincia con una sconfitta la sua Europa League. A San Siro il Benfica passa 2-0, al termine di una gara nella quale i rossoneri faticano a creare occasioni e pagano un primo tempo sottotono. Prima del calcio d’inizio lo stadio aveva salutato con grande entusiasmo l’ex Manuel Rui Costa, applaudito dal pubblico.

Il Benfica sblocca il risultato al 16′ con Lukebakio, che si accentra dalla destra e trova l’angolino con un mancino a giro. La squadra di Marco Silva sfiora subito il raddoppio: al 24′ Sudakov colpisce il palo con un tiro dal limite dopo un pallone perso da Jashari. Il Milan fatica a dare ritmo alla manovra e nel primo tempo non riesce a creare vere occasioni, affidandosi soprattutto a iniziative individuali e conclusioni dalla distanza.

Amorim prova a cambiare volto alla squadra inserendo Pulisic e Gila all’intervallo. La ripresa sembra iniziare con un Milan più intraprendente e al 50′ arriva una grande occasione: Cisse entra in area e viene murato, la palla arriva a De Winter che, completamente libero, calcia incredibilmente fuori. Ma al 53′ è ancora il Benfica a colpire. Cross basso dalla sinistra e Kaminski, lasciato solo al centro dell’area, firma il 2-0 con una volée di destro sotto la traversa.

Il Milan prova a reagire, soprattutto attraverso Saelemaekers e Pulisic. Al 60′ il belga crea spazio sulla sinistra e serve Pulisic, la cui conclusione sul primo palo viene respinta da Trubin. Al 76′ Pavlovic ha un’altra opportunità dopo una combinazione tra Pulisic e Saelemaekers, ma viene recuperato all’ultimo momento da un difensore del Benfica. All’81’ ancora Pulisic impegna Trubin con un tiro rasoterra.

Nel finale il Benfica controlla senza particolari affanni e il Milan non trova il gol per riaprire la partita. Finisce 2-0 per i portoghesi. Per i rossoneri arriva così un esordio europeo negativo, mentre il prossimo appuntamento di coppa sarà in trasferta contro il Salisburgo.