X
<
>

Europa League, oggi Milan-Benfica – Diretta

| 16 Settembre 2026 19:59 | 0 commenti

Europa League, oggi Milan-Benfica – Diretta

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, mercoledì 16 settembre, i rossoneri ospitano il Benfica a San Siro, nella prima giornata della fase campionato di Europa League. La squadra di Amorim arriva alla sfida quattro giorni dopo il pareggio in rimonta per 2-2 all’Olimpico contro la Lazio, mentre i portoghesi hanno battuto il Gil Vicente per 3-1 nell’ultimo turno di Primeira Liga. Calcio d’inizio alle 21.  

Dove vedere la partita? La sfida di Europa League tra Milan e Benfica sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. 

Nella seconda giornata di Europa League, il Milan affronterà il Salisburgo in trasferta, giovedì 15 ottobre alle 18:45. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA