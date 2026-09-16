Hong Kong presenta il suo primo piano quinquennale di sviluppo socio-economico

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR) ha presentato oggi il suo primo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (2026-2030).

Questo primo piano contribuirà a costruire una Hong Kong più aperta, inclusiva, liberale, prospera e sicura, ha dichiarato oggi John Lee, capo dell’esecutivo della HKSAR.

Presentando il documento programmatico, Lee ha affermato che il periodo 2026-2030 rappresenta un quinquennio cruciale per la regione, chiamata a cogliere l’opportunità di accelerare la transizione dalla stabilità alla prosperità, migliorare il benessere sociale e creare una dimora migliore per tutti.

Il documento indicherà le direttrici dello sviluppo, ottimizzerà l’allocazione delle risorse, stabilizzerà le aspettative sociali e tutelerà meglio il benessere della popolazione e gli interessi degli investitori globali, ha spiegato Lee.

Ricordando che quest’anno segna l’inizio del periodo del 15esimo Piano quinquennale della Cina (2026-2030), Lee ha affermato che il primo documento programmatico di questo tipo rappresenta un’importante iniziativa del governo della HKSAR per sostenere e rafforzare il sistema guidato dall’esecutivo e migliorare l’efficacia della governance.

Il documento evidenzia inoltre la necessità di pianificazione strategica per Hong Kong, affinchè si allinei proattivamente alle strategie nazionali di sviluppo e si integri meglio nello sviluppo complessivo del Paese, contribuendo al suo avanzamento, ha aggiunto il capo esecutivo.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –