Padel, da venerdì a Sanremo le Finals della Sanremo Padel Experience

Roma, 16 set. (askanews) – Sarà Sanremo a ospitare, da venerdì 18 a domenica 20 settembre, le Finals della Sanremo Padel Experience, tournée articolata in cinque tappe – Perugia, Grosseto, Roma e Torino oltre la Città dei Fiori – e realizzata in collaborazione con la Federazione Internazionale Padel (FIP). In piazza Cristoforo Colombo, spiega una nota, sarà allestito lo “Stadio del Padel”, che ospiterà le fasi decisive del FIP Promises Tour, il circuito internazionale dedicato ai giovani talenti Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, oltre alle finali del FIP Beyond dedicato agli amatori.

Il bilancio delle prime quattro tappe parla di oltre 1.000 atleti coinvolti, provenienti da 14 Paesi e tre continenti. Il programma ha registrato una media di oltre 2.000 spettatori per appuntamento, mentre i contenuti dedicati alla Sanremo Padel Experience hanno superato, fino alla fine di agosto, i 3 milioni di visualizzazioni sui social, raggiungendo oltre 1,8 milioni di utenti. Il programma delle Finals prenderà il via venerdì 18 settembre alle 10 con l’inaugurazione in piazza Colombo. Domenica 20, a partire dalle 9, sono in programma le finali del FIP Beyond Over 40 e Over 50, seguite dalle finali del FIP Promises nelle quattro categorie maschili e femminili.

Tra gli ospiti del fine settimana ci saranno due allenatori di riferimento del padel internazionale: Gaby Reca, ct dell’Argentina maschile campione del mondo in carica, e Marcela Ferrari, ct delle Nazionali italiane maschile e femminile. Ferrari arriva a Sanremo dopo le quattro medaglie conquistate dall’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto.

“Organizzare una tournée costruita sui tornei del circuito mondiale dedicato ai giovani della Federazione Internazionale Padel rappresenta un grande riconoscimento della qualità e della serietà di un progetto iniziato due anni fa proprio qui a Sanremo”, ha dichiarato Fulvio Gazzola, amministratore delegato di E20 Sanremo. Per il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, “portare in piazza Colombo l’atto conclusivo di questa tournée rappresenta un risultato importante per la città”.

“Mille atleti, 14 Paesi e 3 milioni di visualizzazioni raccontano la dimensione raggiunta dalla Sanremo Padel Experience”, ha commentato l’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi, sottolineando il legame tra manifestazione sportiva e promozione territoriale. “Sanremo Padel Experience è un progetto che unisce sport, giovani e territorio, creando occasioni di incontro, confronto e crescita”, ha aggiunto l’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola.