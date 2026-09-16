Rai, opposizioni: preoccupa tentativo forzatura su nomine Vigilanza

Roma, 16 set. (askanews) – “Preoccupa il tentativo di forzatura sulle nomine della Vigilanza. E’ vero che sono scaduti i termini per le nomine ma come abbiamo detto quelle dimissioni in blocco delle opposizioni sono arrivate perché la maggioranza per due anni ha preso in ostaggio la Vigilanza non consentendo di svolgere le sue funzioni”. Così Francesco Boccia capogruppo Pd in Senato sintetizza la posizione delle opposizioni sulla vicenda della commissione di Vigilanza Rai.

“Le opposizioni si sono dimesse anche perché il Media Freedom act è stato preso in ostaggio nella commissione competente su alcuni emendamenti su cui il Mef si è rifiutato di dare i pareri – ha aggiunto – una cosa di una gravità estrema, confondono il governo con il comando e con la cultura proprietaria delle istituzioni”.

“Abbiamo chiesto al presidente prima di procedere con le nomine di ufficio una risposta chiara della maggioranza, un impegno a non fare ostruzionismo in Vigilanza e aspettiamo che Giorgetti si pronunci, su questo siamo unitissimi e non abbasseremo la testa. I Presidenti sono pregati di rispettare le istituzioni”, ha concluso.