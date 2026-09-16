Schlein: Meloni dica presto al Paese quando andremo a votare

Roma, 16 set. (askanews) – “Penso Meloni debba dire presto al paese quando andremo a votare, la mia responsabilità è lavorare per essere pronti in qualunque momento e per vincere qualunque sia la legge elettorale”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo a Cattolica, insieme al segretario della Cgil Maurizio Landini, all’incontro, organizzato da Spi Cgil Lombardia ed Emilia Romagna, intitolato “Dinamiche geopolitiche e sguardi sull’Europa capire il mondo per costruire nuove risposte”.