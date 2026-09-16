Un resort calabrese nel mirino della Guardia di Finanza, recuperati 160 mila euro

VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – I Finanzieri della Stazione Navale di Vibo Valentia hanno portato a termine un‘articolata attività investigativa nel settore turistico-balneare, che ha interessato un resort operante lungo il litorale tirrenico. Le Fiamme gialle hanno accertato gravi inadempienze in materia di Imu e di canoni di concessione demaniale per annualità non dichiarate e non versate.

L’attività ispettiva si è sviluppata attraverso tecniche di indagine mista – documentale, catastale e operativa sul campo – svolte mediante l’utilizzo incrociato di fonti aperte, banche dati in uso al Corpo e l’analisi della documentazione contabile e concessoria.

Gli accertamenti hanno consentito alla Guardia di Finanza di attrarre ad imposizione beni strumentali – pur insistenti su aree demaniali e specchi d’acqua in concessione – non dichiarati o dichiarati in modo incongruo, secondo il principio di effettiva capacità contributiva.

I controlli hanno riguardato un imprenditore che ha ottenuto una concessione demaniale, in Provincia di Cosenza, nel Comune di Amantea, dove è stato possibile recuperare a tassazione un importo complessivo che supera i 160 mila euro, tra tributi dovuti, sanzioni e interessi, che saranno irrogati dall’Ente locale.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).