Von der Leyen: “Vogliono spezzare la nostra unità, combattiamo per la nostra idea di Europa”

(Adnkronos) – Le preoccupazioni reali degli europei “vengono strumentalizzate per creare divisioni tra noi. A volte dall’esterno, e troppo spesso dall’interno. Ma la nostra strada è chiara: costruire un’Europa indipendente che abbia il potere di agire”, in modo che il destino dell’Europa “resti nelle mani degli europei”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del discorso sullo Stato dell’Unione europea di fronte alla plenaria del Parlamento europeo, sottolineando che la “vertiginosa” velocità del cambiamento e della tecnologia impatta sia i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza europei che la democrazia e il dibattito pubblico: “Lo vediamo nell’ascesa dell’estremismo, nel declino delle sfumature, persino nel modo in cui ci relazioniamo gli uni con gli altri”.

Gli europei sono alle prese con il logoramento delle vecchie ipotesi e relazioni e un mondo “apertamente ostile”, riflette la leader dell’esecutivo europeo, ricordando la guerra in Ucraina che infuria sul continente europeo, la “battaglia per le capacità industriali” che “sta plasmando la competizione globale” e un’altra “battaglia di narrazioni cerca di indebolire la fiducia nell’Europa, di paralizzare le nostre democrazie”. Al contempo, osserva, le preoccupazioni dei cittadini “non sono legate solo a queste grandi minacce globali” quanto agli effetti delle svariate sulle famiglie, “non da ultimo sul costo della vita o dell’abitazione”.

“Quindi la nostra scelta è chiara. Vogliamo un’Europa forte e indipendente che difenda i propri valori in questo mondo, o lasciamo che divisioni e dipendenze ci frenino? Vogliamo unirci intorno alla nostra idea europea secondo cui insieme possiamo decidere il nostro destino, o lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai tirapiedi e dai burattini degli autoritari? Che si tratti degli ultranazionalisti o degli antieuropeisti, che si tratti dell’interferenza russa o della disinformazione, i nomi possono essere diversi, ma il loro obiettivo è lo stesso: disprezzano i nostri valori e vogliono spezzare la nostra unità europea. Quindi non limitiamoci a contrastare tutto ciò, combattiamo insieme per la nostra idea europea”, conclude.

“L’Europa c’è per gli europei. E che nella fredda fragilità del mondo di oggi, solo l’Europa può garantire vera sovranità agli europei”, ha quindi dichiarato, aggiungendo che “questa è un’Europa di cui possiamo essere così fieri”. Secondo von der Leyen, l’Ue non è mai stata così forte, ma anche apparentemente precaria. Le due affermazioni apparentemente incompatibili “sono entrambe vere” e “riflettono questi tempi eccezionali”, ha sottolineato. “In questo mondo, l’Europa ha scelto di tracciare la propria strada. E sta emergendo un’Europa più forte e indipendente”, che sta “sta garantendo la propria prosperità”, si sta “liberando dalla sua tossica dipendenza dai combustibili fossili russi”, è “diventata la più grande potenza commerciale del pianeta” e sta “trasformando la propria politica industriale nel rispetto del nostro modello sociale unico”, rivendica.

Al contempo l’Ue è diventata “più capace di difendersi che mai”, rivedendo “radicalmente” il proprio approccio alla sicurezza e aumentando la spesa per la difesa di quasi l’80% negli ultimi cinque anni, continua la leader dell’esecutivo Ue. “Questa è un’Europa che si schiera per gli uni e per gli altri, come stiamo facendo stando al fianco dell’Ucraina mentre combatte per il proprio futuro e per la nostra libertà. O quando ci siamo schierati per la Groenlandia quando era minacciata. O quando droni, attacchi ibridi o disinformazione prendono di mira le nostre democrazie”.