Accusa di maltrattamenti dall’ex, difesa Lavitola: “Indignato, valuta denuncia per calunnia”

(Adnkronos) – Arriva la replica di Valter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, di fronte alle notizie relative all’esposto-denuncia per maltrattamenti, presentato dalla sua ex compagna, Natalia Potenza. Attraverso i suoi legali, l’ex editore respinge in modo netto ogni addebito avanzato nei suoi confronti.

La posizione dell’indagato è stata formalizzata tramite i suoi difensori, gli avvocati Sergio e Arturo Cola, che hanno diffuso una nota ufficiale per smentire la ricostruzione fornita dalla donna agli inquirenti della Procura di Roma. “Valter Lavitola, appresa dalla stampa la notizia di una denuncia per il reato di maltrattamenti sporta dalla sua ex compagna, Natalia Potenza, manifesta la sua indignazione per la infamante accusa” sottolineano.

I legali hanno inoltre annunciato l’intenzione di passare alle contromisure giudiziarie non appena i verbali delle deposizioni saranno accessibili alla difesa. “Nel professare la sua completa innocenza, si riserva di sporgere, a sua volta, denuncia per calunnia nei confronti della Potenza non appena sarà possibile conoscere i contenuti delle accuse rivoltegli” annunciano.

I magistrati del pool antiviolenza di Roma stanno esaminando l’esposto-denuncia per maltrattamenti, presentato da Natalia Potenza contro l’ex compagno Valter Lavitola, già reo confesso di essere il mandante dell’atto intimidatorio al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto lo scorso ottobre.

Sabato scorso, Natalia Potenza, imprenditrice italo-argentina che gestisce un bistrot nel quartiere Monteverde a Roma, è stata ascoltata per dieci ore in Procura dal pm Edoardo De Santis e dai carabinieri dei Nuclei Investigativi di Roma e Frascati.

Nel corso del lungo colloquio, la donna ha ricostruito nel dettaglio la rete d’affari dell’ex partner a partire dall’inizio della loro relazione, consegnando agli inquirenti un’ampia documentazione anche di natura fiscale. Sugli episodi di maltrattamento denunciati dalla donna, la Procura capitolina ha avviato accertamenti dedicati.