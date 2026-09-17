Aggredisce anziana alle spalle e tenta di sgozzarla, arrestato 42enne a Gela

(Adnkronos) –

Tenta di sgozzare una anziana donna per strada. E’ accaduto a Gela (Caltanissetta) dove è stato arrestato un uomo. La Polizia ha individuato e arrestato il responsabile accusato di tentato omicidio per il grave episodio che risale all’8 settembre.

L’uomo, senza alcun apparente motivo, ha aggredito la donna 75enne alle spalle afferrandola al collo e tentando di sgozzarla con un coltello da cucina. Nel corso dell’azione violenta, l’aggressore ha strattonato la vittima trascinandola violentemente a terra, continuando a colpirla alla testa per poi darsi alla fuga.

Il pregiudicato 42enne, già indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, è stato destinatario di una ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Gela, su richiesta della procura della Repubblica. All’uomo è stato contestato anche il reato di porto illegale di armi od oggetti atti a offendere.

La vittima, che ha riportato escoriazioni guaribili in quindici giorni, non ha subito conseguenze più gravi solo perché l’aggressore, per cause indipendenti dalla sua volontà, nell’atto di aggredirla ha impugnato il coltello dalla parte liscia.