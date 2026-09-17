Centrosinistra, Progetto Civico Italia sbarca in Lombardia: con Onorato nasce il coordinamento regionale

(Adnkronos) –

Progetto Civico Italia, movimento di amministratori e reti civiche sui territori diventato partito lo scorso 12 giugno, continua a crescere e si espande in Lombardia. Questa mattina, il fondatore Alessandro Onorato, assessore al Comune di Roma, ha presentato a Palazzo Pirelli il coordinamento regionale con l’ingresso di 38 amministratori, annunciando anche l’adesione alla rete da parte del Movimento Patto Civico per la Lombardia. Alla conferenza hanno partecipato anche Michela Palestra, consigliera regionale di Patto Civico, e il segretario Valter Andreazza.

“Fare politica in una regione dove il centrosinistra non vince non è facile”, ha detto Onorato. Quella di oggi “è una tappa fondamentale per Progetto Civico Italia: arrivare in Lombardia con 38 amministratori e una consigliera regionale così in gamba come Michela Palestra è un motivo di grande orgoglio per me e per tutta la nostra rete, che conta oltre 1000 amministratori, 103 sindaci e 500 comitati civici da Udine a Caltanissetta” ha aggiunto.

Progetto Civico Italia, che ha raccolto in pochi mesi oltre 16.000 iscritti, è per un centrosinistra che riesca a recuperare la fetta di astensionisti che non si riconosce più nei partiti della sinistra tradizionale, perché “per come è organizzato ora è destinato a perdere contro Giorgia Meloni”. Il partito, da qui a fine ottobre, presenterà un piano industriale per il Paese. Verranno mostrate proposte, dove reperire i fondi, tempi di attuazione e la squadra che potrà concretizzare queste soluzioni. Numerose le misure sul piatto, come ad esempio la gratuità degli asili nido. “Sono almeno 30 anni che chiunque sia candidato ha promesso che gli asili nido debbano essere gratuiti. Noi abbiamo studiato quanti soldi servono per farlo in tutta Italia: meno di 500 milioni di euro. Quasi un quinto dei soldi che la Meloni ha messo adesso per togliere una parte di bollo” ha spiegato. Per vincere, è necessaria un’apertura della coalizione di centrosinistra alla società e alle realtà civiche. La sinistra “vince nell’80% dei comuni italiani”.

Progetto Civico Italia ha avuto “una crescita enorme e cominciamo a dare fastidio”. Onorato punta il dito con la nuova legge elettorale: “Hanno inserito una norma anticostituzionale e antidemocratica, che punta a escluderci dalle elezioni, quadruplicando le firme obbligatorie e necessarie per presentare le liste: da 94 mila firme, oggi ne servono 400 mila, almeno 6 mila a collegio”, sottolineando come il partito si sia rivolto direttamente al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Siamo scesi in piazza davanti al Senato lunedì con centinaia di persone e oggi siamo qui, per dimostrare quanto Progetto Civico non si faccia intimorire e continui a crescere. Siamo convinti che il nostro contributo sia decisivo per aiutare il centrosinistra a vincere le elezioni”.

“Il civismo vero è quello che sceglie di scendere in campo e di mettersi in gioco, partendo dai territori e dai problemi concreti delle comunità”, ha rimarcato Michela Palestra, consigliera regionale di Patto Civico. “È fatto di amministratori che ogni giorno dedicano tempo, competenze ed energie al proprio territorio con spirito di servizio. Onorato ha fatto un grande lavoro in questi mesi. Mettere in rete queste esperienze significa dare loro più forza e costruire uno spazio politico capace di valorizzare chi sceglie di impegnarsi in prima persona per il bene delle proprie comunità e dare voce a chi oggi non si sente rappresentato”.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di questo progetto e di contribuire alla sua crescita in Lombardia”, ha concluso Valter Andreazza, segretario del Movimento Patto Civico Lombardia. “Progetto Civico Italia sta mettendo insieme energie positive, competenze ed esperienze amministrative diverse, accomunate dalla volontà di impegnarsi concretamente. Con la nostra rete, con tutti i nostri amministratori lombardi faremo la nostra parte, mettendo a disposizione la nostra esperienza fatta di un servizio quotidiano per risolvere i problemi più concreti dei nostri concittadini”.