Musica, Madonna apre gli Mtv Video Music Awards 2026 il 28 settembre

Roma, 17 set. (askanews) – Cbs e Mtv hanno annunciato oggi che Madonna, l’artista con il maggior numero di nomination della serata, aprirà gli Mtv Video Music Awards (“VMAs”) 2026 con la sua prima esibizione dal vivo alla manifestazione dopo 23 anni. La regina del pop torna sul palco dei “VMAs” sulla scia dell’uscita del suo acclamato album, arrivato al primo posto delle classifiche, Confessions II (Warner Records).

Presentati da Snoop Dogg, i “VMAs” andranno in onda lunedì 28 settembre alle 21 su Mtv Italia (canale Sky 131, sul canale Sky Glass 122 e in streaming su Now), alle 22:45 su Comedy Central (canale 129 di Sky, 121 di Sky Glass e in streaming su Now) e saranno disponibili successivamente su Paramount+.

Madonna si è esibita l’ultima volta ai “VMAs” più di vent’anni fa, quando Britney Spears e Christina Aguilera si unirono a lei per la celebre performance di apertura dell’edizione 2003.

L’artista si presenta alla serata con un record personale di 11 candidature e punta ad aggiungere nuovi riconoscimenti alle sue 19 vittorie già ottenute nel corso della sua carriera. Tra le nomination figurano quelle per Video dell’Anno, Artista dell’Anno e Canzone dell’Anno.

Il 2026 segna la terza volta in cui Madonna guida le nomination dei “VMAs”. Nel 1990 ottenne nove candidature grazie a “Vogue”, mentre nel 1998 ne raccolse altre nove con “Ray of Light” e “Frozen”.

Madonna è diventata la prima artista solista femminile a ricevere il prestigioso Video Vanguard Award nel 1986.

La sua esibizione di “Like a Virgin” durante la prima edizione dei “VMAs” nel 1984 è passata alla storia come uno dei momenti più rivoluzionari e iconici dei “VMAs” e della cultura pop.

Tra le altre esibizioni memorabili figurano la performance di “Bye Bye Baby” (1993), caratterizzata da un’inversione dei ruoli di genere; la potente e audace esibizione d’apertura di “Express Yourself” (1989); e la spettacolare messa in scena di “Vogue” (1990), ispirata all’estetica del XVIII secolo, ampiamente considerata una delle più grandi performance dal vivo nella storia della televisione.