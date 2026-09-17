Nuova Mercedes-Benz VLE, ora ordinabile con trazione integrale

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz amplia la gamma di opzioni per la sua nuova Grand Limousine, la VLE elettrica. La gamma si arricchisce di ulteriori possibilità di personalizzazione e di una versione ad alte prestazioni con trazione integrale. Nuovi allestimenti offrono una scelta ancora più ampia a chi si avvicina per la prima volta al modello. Grazie alla disponibilità di configurazioni fino a otto posti e a un’ampia offerta di equipaggiamenti per il comfort, i clienti possono adattare la VLE ancora di più alle proprie esigenze personali.

La VLE 400 4MATIC elettrica da 310 kW è la versione più potente della gamma. La batteria, con una capacità utile di 115 kWh, offre un’autonomia fino a 654 chilometri (WLTP)(1). Grazie a un ulteriore motore elettrico ad alte prestazioni sull’asse posteriore, accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi.

La trazione integrale migliora trazione e comportamento dinamico, in particolare nelle condizioni stradali e meteorologiche più impegnative. Si amplia così il campo d’impiego della VLE, ad esempio nei viaggi, nella vita quotidiana o nei servizi professionali di shuttle, sottolineando l’ambizione della VLE di soddisfare ai massimi livelli le più diverse esigenze dei clienti.

La VLE 400 4MATIC può trainare fino a 2,5 tonnellate. E’ quindi ideale come veicolo anche per trainare rimorchi per imbarcazioni o van trsporto cavalli. Il carico verticale sul gancio di traino di 100 chilogrammi consente di trasportare e-bike su un portabici idoneo. Il sistema di stabilizzazione del rimorchio ESP® e il Trailer Manoeuvring Assist contribuiscono a rendere la guida della VLE con rimorchio più semplice e sicura.

Il prezzo base della VLE 400 4MATIC a sei posti parte da 72.836,07 euro IVA esclusa1 / 88.860,00 IVA inclusa2.

Per la VLE è disponibile un ulteriore pacchetto di equipaggiamenti. L’ADVANCED Package completa le opzioni di configurazione della VLE, portando a quattro il numero complessivo dei pacchetti, e integra la dotazione di serie con equipaggiamenti a richiesta, tra cui cerchi in lega da 19 pollici a cinque razze, verniciati in nero e torniti con finitura a specchio, e cristalli posteriori oscurati. Con la dotazione di serie, la VLE 300 elettrica è ora disponibile nella versione d’ingresso a sei posti a partire da 66.737,71 euro IVA esclusa1 / 81.420,00 euro IVA inclusa.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

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