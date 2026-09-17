Riapre L’Eliseo, in scena Sastri, Vukotic, Bonaiuto e Lella Costa

Roma, 17 set. (askanews) – Erano chiusi da ben sei anni e ora riaprono a Roma il teatro Eliseo e il Piccolo Eliseo, rispettivamente il 28 e il 2 ottobre. Si tratta di un’iniziativa privata del Direttore Artistico di Viola Produzioni Alessandro Longobardi, che lo gestirà per un anno, che rappresenta però un grande evento per la città, tanto che il sindaco Roberto Gualtieri ha voluto darne l’annuncio in una affollatissima conferenza stampa in Campidoglio.: “Sul suo palcoscenico sono passati alcuni dei più grandi protagonisti dello spettacolo italiano e internazionale, Eduardo De Filippo, Luchino Visconti, Anna Magnani, Vittorio Gassman e tantissimi altri. – ha ricordato il sindaco – Un luogo centrale della vita teatrale romana, punto di riferimento della drammaturgia, che ha attraversato un periodo complicato, lungo, ma ora il sipario torna ad alzarsi”.Alla presentazione della nuova stagione dell’Eliseo hanno partecipato quattro grandi signore del teatro, Lina Sastri, Lella Costa, Milena Vukotic, e Anna Bonaiuto, che saranno in scena rispettivamente con “Storia di un amore”, “Lisistrata”, “Lezioni d’amore” e “La vasca”, e che hanno commentato così la riapertura dei due teatri:”E’ una grandissima gioia, enorme. – ha detto Vukotic – A parte il fatto che io ho recitato sia al grande Eliseo che al Piccolo Eliseo e sono state esperienze dei primi anni che ero a Roma, per cui sono proprio felice”, Anna Bonaiuto ha sottolineato: “Proprio rivedere due teatri aperti a Roma, che erano storici, di cui abbiamo sentito la mancanza. E quindi molto bene”. “Sono molto emozionata, molto contenta, molto grata e spero di non deludere” ha confessato Lella Costa, mentre Lina Sastri ha affermato: “Sapete? Con l’Intelligenza Artificiale il teatro è l’arte del futuro, perché là non ci possono copiare”.Secondo la tradizione il Teatro Eliseo ospiterà la grande prosa, ma anche allestimenti musicali e progetti internazionali, mentre il Piccolo Eliseo si conferma il cuore pulsante delle nuove tendenze e ospiterà compagnie emergenti e drammaturgie contemporanee.