Sanità: esperto Loiero, ‘investire in prevenzione può migliorare le cure e ridurre i costi’

(Adnkronos) – “L’investimento in prevenzione sanitaria sicuramente può migliorare le cure e ridurre i costi per il sistema sanitario”. Così Renato Loiero, consigliere del presidente del Consiglio, intervenendo a Safe-T 2026 – Saving Lives Together, evento promosso da Accurate per la Giornata mondiale della sicurezza del paziente che si celebra il 17 settembre “L’economia sanitaria e l’economia dell’organizzazione sanitaria – ha continuato – hanno elaborato delle tecniche per per ridefinire, i comportamenti degli operatori sanitari” in modo da tenere conto dei benefici prodotti dalla prevenzione. Secondo Loiero, queste tematiche sono “specificamente analizzate nel Piano nazionale della prevenzione”, documento nel quale è contenuta la politica pubblica del governo in materia di prevenzione sanitaria. “Un investimento in prevenzione può sicuramente migliorare le cure e ridurre i costi per il sistema sanitario”, ha ribadito.

Sul ruolo delle nuove tecnologie nella formazione dei professionisti sanitari, l’esperto ha definito la collaborazione tra pubblico e privato “un tema molto importante e sfidante – ha osservato – Maggiori investimenti e una collaborazione con le aziende del settore privato che detengono le tecnologie più avanzate può sicuramente migliorare nel complesso l’efficienza del Servizio sanitario nazionale” Loiero ha richiamato anche le esperienze di altri Paesi nella realizzazione di campagne “massive di prevenzione e di screening sulle malattie”, in particolare quelle non trasmissibili, sottolineando il contributo che “innovazione e investimenti” possono offrire alla prevenzione sanitaria.