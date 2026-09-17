Siviero (eCampus): “Con ‘Fashion & Talent’ diamo la possibilità ai giovani di far conoscere i loro talenti”

(Adnkronos) – “Il concetto del talent secondo me va declinato cercando e scovando i talenti, facendo in modo che questi ragazzi si rendano conto che li hanno, dando loro la possibilità di mostrare quello che sanno fare. L’evento non è altro che un momento di sintesi per tutta l’attività svolta in un anno e che si ripete ogni anno ed è ogni anno sempre più interessante”. Così il rettore dell’università eCampus, Enzo Siviero, a margine dell’evento-sfilata ‘Fashion & Talent’ tenutosi a Roma e organizzato dall’Accademia del Lusso e dall’Università eCampus.

“Quello che conta è dare spazio ai giovani, perché sono il presente e il futuro. Noi contiamo su di loro perché la nazione in mano sarà loro – ha proseguito il professore -. Non ci dimentichiamo che il settore della moda per l’Italia è qualcosa di fondamentale, è un’eccellenza quasi unica. E’ importantissimo rilanciare un must italiano”