Tabacco, Scordamaglia (Filiera Italia): “In 15 anni creati oltre 3 mld di valore aggiunto”

(Adnkronos) – “È un settore di grande importanza dal punto di vista quantitativo e qualitativo: solo dalla collaborazione tra Philip Morris e Coldiretti degli ultimi 15 anni è stato creato complessivamente un valore aggiunto di oltre 3 miliardi di euro”. Sono le dichiarazioni di Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, alla seconda tappa del Roadshow ‘Da 15 anni nei territori, guardando al futuro’ promosso da Coldiretti e Philip Morris Italia, svoltosi ieri a Verona presso il Mercato Campagna Amica, per celebrare i 15 anni dall’accordo di filiera sottoscritto con il Ministero dell’Agricoltura.

“Soltanto i prodotti di esportazione del nostro paese legati all’attività della filiera dei nostri produttori agricoli insieme a questa azienda hanno generato oltre 1,8 miliardi di euro di esportazioni”, ha aggiunto Scordamaglia, sottolineando soprattutto il valore del modello di collaborazione. “Quindici anni fa non si parlava neanche di contratti di filiera: è stata Coldiretti, con Philip Morris, a consolidare nelle diverse regioni modelli anche di sviluppo regionale che hanno un diretto ritorno sul territorio”. “Pensiamo soltanto qui, nella Regione Veneto, agli oltre 9.800 occupati coinvolti e ai 55 milioni di euro di valore aggiunto solo nell’ultimo periodo”, ha proseguito. “Quindi un modello che genera valore per il territorio e crea un modello di riferimento per le altre filiere”.

Per Scordamaglia, “questo contratto di filiera, questo rapporto tra Coldiretti e Philip Morris, ha fatto da apripista”. “Solo l’ultimo rinnovo, per oltre dieci anni, di un contratto che garantisce le condizioni di produzione, il ritiro del prodotto e la valorizzazione del prezzo del prodotto ha insegnato agli altri settori a seguire lo stesso modello”. “Di fronte a un problema globale di consolidamento delle forniture e di food security, avere un modello che consente all’agricoltore di consolidare la propria fornitura, di investire e di affrontare con tranquillità un passaggio generazionale è straordinariamente innovativo e necessario”, ha affermato.

Sul fronte normativo, Scordamaglia ha evidenziato la necessità di “valutazioni serie di impatto” prima di introdurre nuove disposizioni. “Abbiamo un eccesso di voglia normativa e di burocrazia che non tiene conto di serie valutazioni di impatto e dei risultati già raggiunti dalla normativa vigente” ha concluso.