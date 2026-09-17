Tajani “Neapolis 2500 una grande iniziativa, abbiamo deciso di continuare ancora per un anno”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Neapolis 2500 è una grande iniziativa. Abbiamo deciso di continuare ancora un anno perché ci sono tante operazioni ancora in corso ed è giusto che la città di Napoli possa essere un fiore all’occhiello nel mondo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e vicepremier Antonio Tajani in Prefettura, a margine della conferenza stampa sulle iniziative promosse in occasione dei 2.500 anni dalla fondazione della città di Napoli. “L’altro giorno – ha proseguito Tajani – abbiamo firmato un accordo tra il San Carlo e il Teatro Colon di Buenos Aires, dimostrazione che si può ancora continuare sulla scia del 2500, possiamo anche il 2501, far sì che Napoli possa essere uno strumento fondamentale per la presentazione del nostro paese, per attrarre investimenti ma anche per avere uno straordinario biglietto d’avviso”.

– Foto xm9/Italpress –

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