Diego Bianchi e la lezione sull’Ucraina: “Anche i partigiani in Italia hanno usato armi inviate da Usa e Uk”

(Adnkronos) – Dopo il dibattito scatenato da Virginia Libero, leader dei Giovani Democratici che ha parlato di diserzione in caso di guerra dal palco della Festa dell’Unità, sul tema interviene anche Diego Bianchi, blogger e conduttore di ‘Propaganda’.

“Quando è scoppiato il conflitto – ha spiegato intervenendo ieri a ‘Otto e Mezzo’, su La7, dove tra gli ospiti di Lilli Gruber era presente anche la leader dei giovani dem -, quella dell’Ucraina era una storia di Resistenza, per cui una persona di sinistra vedeva in quella storia lì una storia di altri Partigiani. Io ho avuto la fortuna per lavoro di intervistare dei Partigiani, che mi raccontavano quanto fossero contenti degli aviolanci degli americani e degli inglesi che gli davano le armi”.

“Per fare cosa – chiede -? Sì, la pace…la pace arrivava dopo. Prima

usavano quelle armi, andavano a sparare ai nazisti e ai fascisti. La storia pacifica di questo Paese parte anche da lì e quella era una storia, vogliamo dire di sinistra? Vorrei dire di no… era una storia italiana, non era una storia fascista, sempre per partire dalle basi. Dopodiché adesso siamo in una situazione completamente diversa per cui non so chi stia vincendo tra Ucraina e Russia, ma l’impressione che ho è che in Italia abbia vinto Putin”, la conclusione del conduttore. “Ma questo è un altro discorso, è una mia impressione guardando tv e giornali…”.