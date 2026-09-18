Fiat porta lo spirito di una “Piazza” italiana al Salone dell’Automobile di Parigi

ROMA (ITALPRESS) – Il Salone dell’Automobile di Parigi, FIAT darà vita a una moderna “Piazza” italiana: uno spazio aperto, colorato e accogliente che esprime lo spirito più autentico del marchio. Più che uno stand, sarà un vivace punto d’incontro dove prodotti, persone e storie si uniranno attraverso i valori che da sempre contraddistinguono FIAT: accessibilità, semplicità, ottimismo e un inconfondibile carattere italiano. In Italia, la piazza è il luogo in cui si svolge la vita quotidiana, dove le persone si incontrano, le idee circolano e nascono le conversazioni. FIAT tradurrà questo spirito in una visione della mobilità umana e sociale, radicata nella vita reale e progettata per essere familiare, inclusiva e capace di trasmettere gioia. Questa cornice segnerà anche una tappa fondamentale: l’inizio di un nuovo capitolo per FIAT. A Parigi, il marchio presenterà un ecosistema di prodotti completo e coerente che rappresenta la sua visione del futuro della mobilità quotidiana. Lo stand mostrerà tutta l’ampiezza di questo nuovo capitolo: dalle icone che confermano la leadership di FIAT nel segmento A e nella micro e urban mobility, fino a Grizzly e Grizzly Fastback, che faranno il loro debutto pubblico aprendo per il marchio un ruolo più ampio nel trasporto familiare accessibile. Insieme ad altri due concept, delineeranno un percorso chiaro attraverso il presente e il futuro di FIAT, coerente nei suoi valori e pronto a rispondere all’evoluzione delle esigenze di persone, famiglie e comunità.

Una nuova storia FIAT è pronta a prendere vita a Parigi, a partire dal 12 ottobre.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).