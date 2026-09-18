La casa del Lupo mai finita dove Jack London volle un tocco italiano

Sonoma (California), 18 set. (askanews) – Qualcuno ha detto che il più bel romanzo che abbia scritto è la sua vita. Di sicuro i resti della casa mai finita, Wolf House, dove avrebbe dovuto andare a vivere, sembrano quasi un Partenone della letteratura americana dove Jack London volle lo zampino di un costruttore italiano. Lui è sepolto qui nel parco, una tomba di una semplicità struggente. E chi ha letto anche solo uno dei suoi libri ed è stato affascinato dalla sua prosa, non può fare a meno di venire quasi in pellegrinaggio in questi luoghi della California, nella contea di Sonoma.Il Jack London State Historic Park è un parco storico statale della California situato vicino a Glen Ellen, sul versante orientale del monte Sonoma, consigliato come destinazione da Brand Usa, Visit California e Visit Sonoma County. Casa e ranch dell’uomo e leggenda Jack London, famoso per i suoi successi letterari, così come per le sue imprese senza paura, i viaggi esotici e le avventure. Strillone di giornali, pescatore clandestino di ostriche, lavandaio, cacciatore di foche, corrispondente di guerra e cercatore d’oro.Eppure era qua che voleva il suo buen ritiro. Un luogo appartato, tranquillo e silenzioso in cui rifugiarsi per riposare, leggere e allontanarsi. Con un tocco italiano, come ci spiega Joyce, una volontaria del parco.: “L’uomo che assunse Jack London per supervisionare tutti i lavori di costruzione si chiamava Natale Forni ed era italiano. Arrivò qui con una squadra di operai dopo il terremoto del 1906. Aveva svolto un’ampia attività di scalpellino a San Francisco e Santa Rosa, contribuendo alla ricostruzione dopo il terremoto. Poi Jack London lo assunse per supervisionare la costruzione di questo edificio. Noterai tutta questa incredibile lavorazione della pietra. Fu realizzata interamente da scalpellini italiani, ed è probabilmente per questo che l’edificio è ancora in piedi oggi. Non so molto di questo tipo di lavoro, ma molte persone durante il mio tour mi hanno detto che era bellissimo. A quanto pare, l’edificio fu completato solo una settimana prima della sua morte e non doveva essere poi così male”.”Sto costruendo la casa dei miei sogni nel ranch dei miei sogni. La mia casa resisterà, se Dio vorrà, per mille anni”, aveva scritto Jack London. Il nome della casa, Wolf House deriva da un fatto: scriveva così spesso di lupi e cani che il suo amico George Sterling gli diede il soprannome di “Il Lupo”. Pertanto, quando London iniziò a costruire la casa dei suoi sogni nel 1911, fu naturale che diventasse nota come la “Casa del Lupo”. Sfortunatamente, Jack e la moglie Charmian non vi si trasferirono mai. La costruzione era quasi completata quando un incendio scoppiò nella tarda notte, propagandosi rapidamente e devastando l’interno. “La distruzione della sua casa uccise qualcosa in Jack” scrisse la moglie. London aveva in programma di ricostruire Wolf House, ma al momento della sua morte, nel 1916, la casa si presentava ancora come appare oggi.Servizio di Cristina GiulianoImmagini e montaggio askanews