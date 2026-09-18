Mercedes-Benz GLA ibrida, al via la produzione nello stabilimento di Rastatt

ROMA (ITALPRESS) – Con la produzione della versione full-electric già a pieno regime, Mercedes-Benz ha avviato la produzione della nuova GLA high-tech hybrid nello stabilimento di Rastatt. I modelli high-tech hybrid, dotati di tecnologia a 48 volt e di un motore a combustione interna, arriveranno nel corso dell’anno. GLA si aggiunge ora agli altri modelli della nuova generazione di vetture prodotti a Rastatt. Lo stabilimento rafforza ulteriormente il proprio ruolo di centro di eccellenza per la produzione di compact vehicles. “Con l’avvio della produzione della nuova GLA e gli investimenti a Rastatt, rafforziamo il ruolo del sito all’interno del global production network di Mercedes-Benz. Il processo produttivo dimostra come stiamo utilizzando con coerenza le tecnologie digitali: MB.OS, artificial intelligence e il nostro production ecosystem MO360 sono strettamente integrati e consentono una produzione ancora più flessibile ed efficiente. Desidero ringraziare tutti i colleghi di Rastatt che, con la loro passione e il loro spirito innovativo, hanno reso possibile questo lancio di successo”, ha sottolineato Michael Schiebe, Member of the Board of Management di Mercedes-Benz Group AG, responsible for Production, Quality and Supply Chain Management.

“Con la GLA, un altro modello di una generazione completamente nuova di vetture sta già uscendo dalla linea di produzione a Rastatt. Il fatto che la trasformazione del nostro stabilimento e l’avvio della produzione stiano procedendo in modo così fluido è merito del nostro team. Sta affrontando compiti impegnativi con un alto livello di competenza, flessibilità e passione. Sono molto orgoglioso del team di Rastatt e desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti i colleghi coinvolti”, ha detto

Marco Zwick, Site Manager and Head of Production presso lo stabilimento Mercedes-Benz di Rastatt.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz –

(ITALPRESS).