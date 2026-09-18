Moretti (Ferrara Expo): RemTech, ventennale oltre ogni attesa

Roma, 18 set. – Si chiude con una partecipazione superiore alle attese la XX edizione di RemTech Expo. A tracciare il bilancio del ventennale è Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo, che al termine di tre giorni di grande partecipzione ripercorre una storia costruita attraverso incontri, idee e competenze e rilancia la vocazione della manifestazione: trasformare il confronto sui temi ambientali in soluzioni concrete. L’edizione 2026 celebra il ventesimo anniversario di RemTech. Sono stati due decenni intensi, a tratti difficili, ma anche incredibili e sorprendenti, fatti di incontri, confronti, scambi di idee, informazioni e nuove consapevolezze tra i più autorevoli esponenti del mondo della tutela ambientale. È questa la vera vocazione della manifestazione.Questo ventennale ci ha fatto un regalo straordinario: una partecipazione cresciuta oltre ogni aspettativa, non soltanto da parte del pubblico, ma anche delle aziende espositrici e di tutti coloro che hanno voluto contribuire al grande lavoro che rappresenta la sintesi di un impegno portato avanti durante l’intero anno. Se RemTech continuerà a crescere in questo modo, potremo compiere passi da gigante nella consapevolezza dei temi ambientali e nella capacità di generare soluzioni concrete a problemi reali. .