Prof accoltellata a Roma, il piano del 13enne: a scuola con coltelli da sub e telefono sul casco per filmare l’agguato

(Adnkronos) – Il 13enne che questa mattina a Roma ha dapprima spruzzato lo spray urticante sul volto della professoressa per poi ferirla con un coltello, aveva programmato tutto. Dall’annuncio sui social ‘- 5 hours’ – alla ‘vestizione’ nel bagno della scuola di tutto ciò che serviva per mettere a segno il suo piano.

Secondo quanto emerso dalle indagini avviate dai carabinieri intervenuti sul posto, il giovanissimo dopo l’ingresso all’istituto Giovanni Verga di Centocelle, dove frequenta la terza media, è andato in bagno, ha indossato un caschetto con sopra attaccato il cellulare come fosse una goPro, gli occhiali da softair, che ha detto di aver comprato un sito specializzato, e tirato fuori dallo zaino due coltelli da sub. Uno lo ha attaccato alla cinta, l’altro lo ha impugnato per ferire la 66enne Isabella Marsilio, docente a un anno dalla pensione.

In videochiamata su Telegram con un gruppo di persone, sulle quali ora si concentrano le indagini dei militari dell’Arma, è passato all’azione colpendo la vittima in tre punti diversi, tutti nella regione subascellare. La donna, terrorizzata, è stata soccorsa in tempo e trasportata in codice giallo al vicino ospedale Vannini, dove è stata refertata con una prognosi di 7 giorni.

“Era entrato per ultimo in classe, è andato in bagno, si è cambiato ed è tornato con un casco in testa sul quale era stato applicato un telefono. Si è avvicinato alla prof, le ha spruzzato lo spray al peperoncino, poi l’ha accoltellata ad un fianco e l’ha colpita con due pugni”. Questo il racconto di uno studente su quanto avvenuto questa mattina in classe dell’istituto Giovanni Verga.

“Era prima dell’inizio della lezione -ricorda lo studente- ed erano tutti quanti in classe; lui è entrato per ultimo, poi è andato in bagno. E’ tornato indossando un casco con su qualcosa come uno stand per telefono. Quindi ha puntato lo spray al peperoncino in faccia alla prof, ha spruzzato un getto. Dopodiché ha estratto un coltello e gliel’ha piantato su un fianco. Poi le ha dato due pugni”. A quel punto una delle alunne che erano in classe “è uscita a chiedere aiuto, ha urlato”. Un altro compagno “ha raggiunto il 13enne e lo ha trattenuto per non fargli dare altre coltellate, lo ha fermato”.