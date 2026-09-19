Da inizio anno 657 casi di West Nile, 294 di Dengue e 28 di Chikungunya: il report aggiornato dell’ISS

ROMA (ITALPRESS) – Dal 1 gennaio al 15 settembre 2026 al sistema di sorveglianza nazionale dell’ISS risultano 294 casi confermati di Dengue: 37 di questi sono autoctoni mentre tutti gli altri casi sono associati a viaggi all’estero, nessun decesso. Sono inoltre stati registrati 28 casi confermati di Chikungunya: 1 di questi casi è stato identificato come autoctono mentre tutti gli altri sono associati a viaggi all’estero, nessun decesso, e 3 casi di Zika virus, tutti associati a viaggi all’estero, nessun decesso. Lo fa sapere l’Istituto Superiore di Sanità.

In particolare per quanto riguarda il virus Dengue sono stati identificati 3 episodi di trasmissione locale: un focolaio composto da 23 casi confermati di infezione con esposizione in un Comune della Provincia di Livorno (Toscana). Sono attualmente in corso ulteriori indagini epidemiologiche e attività di contrasto al vettore; un altro focolaio è composto da 8 casi confermati di infezione, tutti sintomatici, con esposizione in alcuni Comuni della Provincia di Lecce (Puglia). Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche e attività di contrasto al vettore; un altro focolaio è composto da due casi con esposizione in un comune della provincia di Milano (Lombardia). Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche e attività di contrasto al vettore.

Per quanto riguarda il West Nile virus, l’ottavo bollettino settimanale registra 657 casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo (594 nel report precedente), di cui 345 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva (di cui 5 casi importati: 1 Maldive, 1 Francia, 1 Belgio, 1 Grecia e 1 Olanda), 80 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 224 casi di febbre (1 caso importato da Burkina Faso), 4 casi con altri sintomi e 4 casi asintomatici. Tra i casi confermati sono stati notificati 51 decessi (di cui uno in un caso importato). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive autoctone finora segnalate e confermate, è pari al 14,7% (nello stesso periodo del 2025, 15,8%). Nello stesso periodo sono stati segnalati 14 casi di Usutu virus (8 Lombardia, 1 Emilia-Romagna, 1 Marche, 2 Lazio, 1 Piemonte, 1 Veneto). Salgono a 82 le Province con dimostrata circolazione del WNV appartenenti a 19 Regioni )nello scorso bollettino erano 79 province in 19 regioni). Lo scorso anno nello stesso periodo erano 647 i casi segnalati con 47 decessi.

– Foto Ipa Agency –

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