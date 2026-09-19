Feltri contro Ranucci: “Dovrebbe andare ad arare, la Rai non doveva nemmeno assumerlo” – Guarda il video

(Adnkronos) – “Ranucci farebbe bene ad andare ad arare piuttosto che fare questo mestiere, per il quale non è tagliato. È più portato allo sputtanamento che al racconto della realtà. Il pubblico è in grado di giudicare meglio di Ranucci”. Così il direttore del Giornale Vittorio Feltri, premiato giovedì sera a Milano nel corso di un evento dedicato ai giovani comunicatori ICCH, si scaglia contro l’ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

“Non avrei accettato di dirigere un programma che ha le sue radici nello sputtanamento degli altri. Se ci sono due opinioni contrapposte, mi piace sentirle tutte e due prima di blaterare”, aggiunge Feltri. Una clip del suo intervento è stata pubblicata sulla pagina Instagram dei ‘The Journalai’.

Alla domanda del direttore dell’Adnkronos Davide Desario se la Rai abbia fatto bene ad allontanare Ranucci dalla conduzione di Report, Feltri rincara la dose: “No, la Rai ha sbagliato perché non lo doveva proprio assumere”.