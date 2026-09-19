Groenlandia, Danimarca: “Accordo Usa vincolante, più sicurezza nell’Artico”

(Adnkronos) – Il futuro accordo con gli Stati Uniti sulla sicurezza della Groenlandia è “vincolante” e “rafforza la sicurezza” nell’Artico. Lo ha dichiarato via social Lars Lokke Rasmussen, ministro degli Esteri danese, in vista della firma dell’accordo, anticipata ieri dal presidente Usa, Donald Trump, e attesa nei prossimi giorni.

“La prossima settimana potrebbe essere una buona settimana… Sia per la Groenlandia, sia per la Danimarca, che per gli Stati Uniti”, ha scritto Rasmussen. “Un lungo periodo di incertezza sarà, si spera, sostituito da un accordo vincolante che rafforza la sicurezza nell’Artico e nell’Atlantico settentrionale e quindi anche la nostra sicurezza condivisa nella Nato e in Europa”, ha aggiunto.

Nella sua comunicazione sul social Truth, Trump si è detto “lieto di annunciare che gli Stati Uniti d’America hanno concluso un accordo con il Regno di Danimarca e con la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente della sicurezza e di tutte le altre necessità in Groenlandia, affrontando completamente tutte le nostre numerose preoccupazioni nazionali. Non ci sarà alcun costo per gli Stati Uniti!”, ha scritto il presidente americano.

“Su mia direttiva abbiamo lavorato con i rappresentanti della Danimarca e della Groenlandia per garantire che gli Stati Uniti abbiano per sempre la piena capacità di fare tutto ciò che sarà necessario in Groenlandia per garantire e difendere la sicurezza della Groenlandia e degli Stati Uniti d’America. Inoltre, da questo momento in poi, nessun avversario degli Stati Uniti potrà masi avere una base in Groenlandia, una presenza militare in Groenlandia o effettuare investimenti sensibili in Groenlandia senza la nostra espressa approvazione scritta”, ha scritto ancora Trump.

Poco dopo Danimarca Groenlandia hanno confermato di aver raggiunto un accordo con gli Stati Uniti sulla sicurezza nell’Artico e nell’Atlantico settentrionale. In particolare Copenaghen ha annunciato che la firma è prevista per la prossima settimana a margine dell’Assemblea generale dell’Onu.

“Accolgo con favore la prospettiva di un buon accordo per la Groenlandia, il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti”, ha dichiarato la premier danese Mette Frederiksen in un comunicato.