Gualtieri incontra il sindaco di New York Mamdani: “Due grandi metropoli, al lavoro su forme di collaborazione diretta”

(Adnkronos) – “Bellissimo incontro, abbiamo discusso di tanti temi, molto di housing, di politiche per la casa, per assicurare questo diritto che oggi è minacciato da una situazione molto difficile di accessibilità agli alloggi. Abbiamo scambiato esperienze, quello che stiamo facendo a Roma, quello che fanno a New York. Abbiamo parlato di collaborazione culturale. Una tre giorni molto intensa di lavoro, di collaborazione tra tanti sindaci uniti da sfide comuni e anche da una visione di cambiamento che ci accomuna”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a New York questo weekend, per partecipare all’Urban 20 Mayors Summit 2026, ospitato e organizzato dal sindaco di New York Zohran Mamdani.

Tra i temi affrontati, i costi sempre più alti, specialmente nelle grandi città, che le rendono meno accessibili. “Questo è un grande tema che riguarda tutti, in forme diverse – spiega – l’accessibilità all’alloggio, ma anche in generale i costi dell’energia. Questioni che investono la responsabilità dei governi, ma i sindaci, le città, stanno provando a dare risposte, spesso anche non aiutati dai governi o comunque dovendo trovare soluzioni anche con limiti, con strumenti limitati. Le città sono i luoghi dove si stanno sperimentando soluzioni nuove per affrontare la crisi climatica, per affrontare i grandi temi dell’integrazione, la questione dell’accessibilità dei servizi. È stato molto interessato al nostro modello di città dei 15 minuti e anche degli esperimenti di co-housing, così come sono stato colpito anche dal grande piano di edilizia che ha lanciato, dalla sua capacità di dare fin dall’inizio del suo insediamento delle risposte concrete ai cittadini. Perché il bello del mestiere di sindaco, se lo si fa con uno spirito di cambiamento, è che si possono affrontare grandi questioni, ma non in maniera ideologica, in maniera concreta, mostrando come si possono trovare delle strade nuove”.

“E’ stato uno scambio molto approfondito, quindi continueremo a lavorare anche su forme di collaborazione diretta. Abbiamo già un protocollo di collaborazione tra il primo municipio e Manhattan e col sindaco abbiamo deciso di esplorare anche possibili ulteriori forme di collaborazione, anche in ambito culturale. Abbiamo parlato molto di investimenti pubblici ed è solo l’inizio. New York e Roma sono delle città bellissime, molto diverse. Sono due grandi metropoli ed è bello che ci sia un dialogo, una collaborazione, non solo tra di noi, ma anche tra tanti altri sindaci”.