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Mazzola, Meloni: ha lasciato un segno indelebile nella Nazione

| 19 Settembre 2026 10:17 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 19 set. (askanews) – “Con la scomparsa di Sandro Mazzola, perdiamo un grande campione e una delle figure più amate nella storia del calcio italiano. Leggenda dell’Inter e degli Azzurri campioni d’Europa nel 1968, ha fatto gioire e appassionare generazioni di italiani, lasciando un segno indelebile nella nostra Nazione. La sua eredità sportiva si aggiunge a quella del padre Valentino, capitano del Grande Torino e scomparso nella tragedia di Superga. Alla sua famiglia, a tutti i suoi affetti e ai tifosi, le mie più sentite condoglianze”. E’ quanto scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui suoi social.

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