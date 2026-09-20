Calcio, classifica serie A: Napoli a quota 7, Fiorentina 4

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Roma, 20 set. (askanews) – Questo il programma della serie A dopo Fiorentina-Napoli 1-1:
Quinta giornata
Monza-Sassuolo 2-1; Bologna-Torino 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, Roma-Inter 2-2, Venezia-Lazio 0-2; Fiorentina-Napoli 1-1, ore 15.00 Frosinone-Como, Parma-Genoa, ore 18.00 Juventus-Atalanta, ore 20.45 Milan-Lecce.
Classifica: Roma, Inter, Lazio 13, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Juventus, Frosinone, Sassuolo, Napoli 7, Atalanta, Lecce 6, Udinese, Monza, Torino, Fiorentina 4, Bologna 2, Parma, Genoa 1, Venezia 0.
Sesta giornata
Sabato 10 ottobre: ore 15.00 Genoa-Fiorentina, ore 18.00 Inter-Parma, ore 20.45 Napoli-Frosinone; Domenica 11 ottobre: ore 12.30 Como-Roma, ore 15.00 Lazio-Monza, Lecce-Bologna, ore 18.00 Sassuolo-Milan, ore 20.45 Cagliari-Juventus; Lunedì 12 ottobre: ore 18.30 Atalanta-Venezia, ore 20.45 Torino-Udinese.
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