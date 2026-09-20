Conceicao e Bremer danno i 3 punti a Spalletti, la Juve batte 2-0 l’Atalanta

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus batte 2-0 l’Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il Nec in Europa League, vincono anche contro i bergamaschi, decisive le reti di Conceicao e Bremer. Dieci punti per la squadra di Spalletti: nel prossimo turno, dopo la lunga sosta per le Nazionali, ci sarà la sfida in casa del Cagliari. Terza sconfitta consecutiva per Maurizio Sarri, l’Atalanta è ferma a quota 6: dopo la sosta i nerazzurri affronteranno il Venezia.

Prima del fischio iniziale è stato premiato Alessandro Del Piero (Spalletti ha interrotto anche l’intervista per applaudire l’ex capitano bianconero). E’ stato osservato anche un minuto di silenzio per omaggiare Sandro Mazzola, ma la curva bianconera ha deciso di intonare cori e voltarsi di spalle. I padroni di casa hanno cominciato la sfida giocando a ritmi elevati, la prima occasione è capitata a Kolo Muani dopo appena un minuto. L’Atalanta, dopo un inizio complicato, ha preso le misure, ma nel momento migliore dei bergamaschi è arrivata la rete di Conceicao (28′) su assist di Celik. Il portoghese ha spiazzato Carnesecchi sfruttando una lettura errata da parte della retroguardia orobica.

Qualche minuto più tardi è arrivata la reazione ospite, Rowe ha chiesto a gran voce un penalty per via di una trattenuta di Kalulu, ma Zufferli ha lasciato correre.

Nel secondo tempo la squadra di Sarri ha provato ad alzare il ritmo, Vicario ha neutralizzato un tiro di Rowe. Decisiva, al 17′, la chiusura di Kolo Muani, l’ex Psg ha salvato sulla linea il colpo di testa di Kristensen. Sarri ha mandato in campo Raspadori al posto di Samardzic, la Juventus ha sfruttato gli spazi, su un calcio d’angolo è arrivato il raddoppio bianconero: è stato Bremer, di testa, a trovare la rete del 2-0. Nel finale Kolo Muani ha impegnato Carnesecchi, il portiere degli orobici ha respinto in corner. Vince la Juve che riscatta il ko di Sassuolo e arriva con maggiore serenità alla sosta, ancora un ko per l’Atalanta.

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