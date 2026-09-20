X
<
>

Davide Di Lernia, il figlio 47enne di Leone morto in un incidente in moto

| 20 Settembre 2026 15:02 | 0 commenti

Davide Di Lernia, il figlio 47enne di Leone morto in un incidente in moto

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) –
Davide Antonio Di Lernia, figlio del cantautore ironico e conduttore radiofonico Leone di Lernia, è morto nella notte dopo essersi schiantato con la sua moto in via Mecenate, a Milano.  

Secondo le prime ricostruzioni, intorno a mezzanotte e mezza il 47enne avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità del civico 69, deviando verso sinistra e urtando una ringhiera metallica, rimanendo decapitato. Il pm ha disposto il sequestro della moto, i familiari sono stati avvisati.  

Davide Antonio Di Lernia collaborava con diverse emittenti radio. Sul posto sono intervenuti personale della polizia locale e un’ambulanza. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA