Elezioni Germania, AfD avanti in Meclemburgo e Cdu crolla. Merz: “Non mi dimetto”. Die Linke vince a Berlino

(Adnkronos) – AfD al 37%, Spd al 35,5% e crollo della Cdu al 5,5%. Sono gli exit poll, dopo la chiusura dei seggi alle 18, relativi alle elezioni nel Land del Meclemburgo in Germania oggi, domenica 20 settembre. A Berlino, invece, comanda la sinistra: Die Linke al 24,5%, l’AfD è il terzo partito nella capitale. “Un disastro”, il commento del cancelliere Friedrich Merz in relazione al risultato della Cdu nel Meclemburgo.

“Non possiamo indorare la pillola sul risultato elettorale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. È un disastro La Cdu ha combattuto, ma è stata schiacciata nella polarizzazione tra Spd e AfD”, dice Merz. Il cancelliere non ha intenzione di dimettersi e annuncia che il processo di riforme avviato dal suo governo va avanti, nonostante la nuova debacle. “Ciò che c’è da fare ora richiede spina dorsale, fermezza e pazienza. Io dimostrerò di averle, come presidente della Cdu e, soprattutto, come Cancelliere federale del nostro Paese. Le nostre riforme -afferma – sono il mezzo per combattere il veleno dell’autoritarismo che sta penetrando sempre più in profondità nella nostra società. Le riforme devono arrivare, mi assumo questa responsabilità, perché voglio fare andare avanti il nostro Paese”.

Nelle elezioni del Land, si profila il testa a testa AfD-Spd secondo gli exit poll Ard pubblicati da Der Spiegel. Alle spalle dell’estrema destra e dei socialdemocratici, il vuoto. La Linke si attesterebbe al 7,5% dei voti davanti alla disastrosa Cdu. I Verdi sarebbero al 5% così come il partito di Sahra Wagenknecht (Bsw). Alle precedenti elezioni, la Spd aveva raccolto il 39,6% dei voti, l’Afd il 16,7, la Cdu il 13,3%, la Linke il 9,9%, i Verdi il 6,3, la Fdp il 5,8%.

A Berlino, la sinistra arriva al 24,5%. La Cdu raccoglie il 20% dei voti, AfD al 16%, i Verdi al 15%, la Spd al 12, Bsw al 5%. Die Linke ha praticamente raddoppiato i suoi voti rispetto al 2023, facendo registrare un aumento dei consensi del 12,3% nella capitale. La Cdu ha perso l’8,2% dei voti. L’Afd guadagnerebbe quasi il 7%, la Spd perderebbe il 6,4%.