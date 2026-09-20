Lega, A. Fontana: io sempre a difesa mio territorio, non starò mai zitto

Pontida (Bg), 20 set. (askanews) – “Il popolo della Lega ha volte cade, ma sa rialzarsi. La nostra vera forza siete voi, i nostri militanti. Mi hanno accusato di essere contro certe scelte del governo, di avere detto cose che non avrei dovuto dire, ma ho detto le cose che andavano dette per difendere il nostro territrio, la nostra Lombardia, nulla di più e nulla di meno”. Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, dal palco di Pontida. “Quando si fanno scelte contro il federalismo non sto zitto, sono nato federalista e voglio il federalismo, continuerò ad aprire bocca, a parlare e a ribellarmi a queste scelte”, ha aggiunto.

“Ma voglio guardare al futuro, per me fatto di federalismo, di potere al territorio, di autonomia delle scelte per il futuro dei nostri territori. Vogliamo dare voce ai nostri territori, ognuno deve poter scegliere in autonomia. La nostra unica stella polare siete voi, il popolo della Lega, e sarò fino all’ultimo al vostro fianco: non mi fermerà niente e non mi fermerà nessuno”, ha promesso Fontana, con il coro “Attilio, Attilio” che si levava da un gruppo di militanti.