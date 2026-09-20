Palermo, a Salvatore Vecchio il Premio Polifonia delle Arti ‘Salvator Gotta 2026’

(Adnkronos) – E’ Salvatore Vecchio il vincitore del premio Polifonia delle Arti ‘Salvator Gotta 2026’ per la sezione ‘Letteratura Siciliana’. Il riconoscimento a Vecchio, figura di rilievo nel panorama letterario e della ricerca in Sicilia, è stato consegnato questa mattina al Conservatorio di musica Scarlatti di Palermo. Il premio Polifonia delle Arti viene assegnato annualmente a personalità del mondo della cultura, della saggistica, dell’arte e della musica che si sono particolarmente distinte, su indicazione di una commissione scientifica, storicamente presieduta dal Prof. Tommaso Romano e composta da Veronica Garito, Antonella Lupo, Gabriella Maggio, Francesco Pira, Antonino Sala e Antonino Schiera.

Il premio ‘Salvatore Gotta’ è stato fondato a La Valletta, a Malta, nel 1980 per onorare lo scrittore primo presidente dell’Empire International e accademico onorario dell’Accademia siciliana Cultura Umanistica. Nel corso degli anni, docenti, musicisti e figure legate alle istituzioni di alta formazione musicale della città (come il Conservatorio Alessandro Scarlatti) hanno ricevuto menzioni o partecipato alle attività culturali correlate al premio.