Sarri: “Contatto Kalulu-Rowe? Se il Var è così meglio abolirlo”

(Adnkronos) – “Il Var? Meglio mai che troppo. Tra le due preferisco mai, ma se il Var non chiama l’arbitro su un episodio così possiamo toglierlo”. Maurizio Sarri non ci sta e non lo nasconde. Dopo il ko in campionato contro la Juventus, il tecnico dell’Atalanta ha analizzato – ai microfoni di Dazn – la partita dei suoi allo Stadium di Torino, commentando in particolare un episodio: la trattenuta in area di rigore di Kalulu su Rowe, non sanzionata dall’arbitro. Un momento, arrivato intorno alla mezz’ora del primo tempo, che ha fatto discutere anche in campo, con tante proteste nerazzurre all’indirizzo del direttore di gara Zufferli. (QUI L’ARTICOLO)

Sarri ha aggiunto: “Due letture sbagliate? Sì, due nostre e forse una dell’arbitro. C’era la possibilità di andare a far male, ci siamo accesi solo in un’occasione con Rowe ma è poco. Il contatto tra lui e Kalulu? La soglia dei contatti si può abbassare o alzare. Se un fallo è un fallo, va fischiato”.