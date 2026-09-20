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Serie A, oggi Fiorentina-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

| 20 Settembre 2026 13:03 | 0 commenti

Serie A, oggi Fiorentina-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

AdnKronos
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(Adnkronos) – La domenica di Serie A si apre con uno dei big match della quinta giornata. Oggi, 20 settembre, la Fiorentina ospita il Napoli al Franchi nel lunch match. La squadra di Vanoli torna in campo per dare continuità al bel successo per 4-2 agguantato in trasferta contro il Venezia, con tripletta di Mastantuono, mentre gli azzurri arrivano dalla vittoria di misura contro il Bologna, firmata da Lobotka. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli, in campo oggi alle 12:30:  

FIORENTINA (4-3-3) De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli 

NAPOLI (4-3-3) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara. All. Allegri 

La partita di campionato tra Fiorentina e Napoli sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

 

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