Farmaceutica, Fresenius Kabi aumenta produzione terapie infusionali a Isola della Scala

(Adnkronos) – Ogni giorno, negli ospedali italiani ed europei, milioni di pazienti ricevono una terapia infusionale per somministrare farmaci salvavita, fornire idratazione, garantire nutrizione clinica o supportare interventi chirurgici e cure intensive. Per assicurare la continuità delle cure è necessario investire negli impianti dove queste terapie infusionali vengono prodotte, così da essere sicuri di poter garantire l’approvvigionamento anche nei momenti di maggiore instabilità internazionale. È la sfida a cui risponde Fresenius Kabi con l’inaugurazione di una nuova linea produttiva, oggi nello stabilimento di Isola della Scala (Verona), uno dei principali poli europei per la produzione di soluzioni infusionali. Il sito – riporta una nota – contribuisce oggi a coprire “circa il 40% del fabbisogno ospedaliero nazionale di soluzioni infusionali, rappresentando un’infrastruttura strategica” per il sistema sanitario italiano. L’investimento di oltre 28 milioni di euro, inserito in un più ampio piano triennale di investimenti in Italia del valore complessivo di 100 milioni di euro, consentirà di aumentare la capacità produttiva di bottiglie in plastica destinate alle terapie infusionali. Si tratta di “un investimento industriale che vuole rafforzare la capacità dell’Italia e dell’Europa di garantire la disponibilità di medicinali critici, riducendo la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e contribuendo alla sicurezza sanitaria del continente”.

Lo sviluppo dello stabilimento di Isola della Scala si inserisce nella strategia ‘local for local’ di Fresenius, che punta a produrre i medicinali nelle stesse aree geografiche in cui vengono utilizzati, riducendo la dipendenza da forniture provenienti da Paesi Terzi e aumentando la resilienza delle catene di approvvigionamento. “Oltre il 90% dei prodotti Fresenius Kabi commercializzati in Europa è fabbricato nel continente”, si legge nella nota. “Il progetto rappresenta anche un segnale concreto di fiducia nel sistema produttivo italiano e nel ruolo che il nostro Paese può svolgere nella manifattura farmaceutica europea – afferma Marco Pianta, Country General Manager di Fresenius Kabi – In uno scenario in cui la disponibilità dei medicinali critici è entrata stabilmente nell’agenda delle istituzioni europee, investire nella capacità produttiva significa investire nella sicurezza dei pazienti. In una fase in cui molte produzioni farmaceutiche si sono progressivamente spostate fuori dall’Europa, continuiamo a investire nella capacità industriale locale, rafforzando il contributo dell’Italia alla sicurezza sanitaria europea”.

La presenza di Fresenius Kabi in Italia comprende oggi circa 1.400 collaboratori distribuiti in 5 stabilimenti produttivi e 2 centri di R&S, a testimonianza del forte radicamento del gruppo nel Paese, evidenzia la nota. L’espansione della capacità produttiva di Isola della Scala sarà accompagnata da un più ampio percorso di innovazione tecnologica del sito, confermando l’impegno dell’azienda per lo sviluppo industriale, la valorizzazione delle professionalità e la crescita occupazionale del territorio. La nuova linea veronese rappresenta “molto più di un investimento industriale: significa sviluppo per il territorio, nuove competenze e un contributo concreto alla capacità degli ospedali di continuare a garantire cure tempestive e sicure ai pazienti”.