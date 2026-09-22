Finanza, presentata la nuova guida sui contratti di acquisizione

Milano, 22 set. (askanews) – Un vademecum preciso a servizio di avvocati, consulenti e operatori del settore finanziario. Con questo spirito nasce “La Finanza nei contratti di acquisizione” (Key Editore), libro presentato a Milano nel centro nevralgico dell’economia italiana: a Piazza Affari.Le parole di Luca Ponti, Avvocato e autore libro: “Un libro strategico che cerca di dare le risposte ai grandi cambiamenti dell’economia. Ne avevamo scritto un altro 30 anni fa, oggi registriamo le tecniche, le nuove insidie che nascono dalla finanza ma non solo: i rischi che nascono dai valori che cambiano, e al contempo anche i mutamenti delle storie. È un libro di legittima difesa per chi deve acquisire, chi deve vendere e chi deve costruire dei percorsi parasociali per non trovarsi scoperto con dei vuoti di tutela”.Sei mani, quelle di Luca e Federico Ponti e di Lucrezia Platé, che tentano di sciogliere le complessità e le insidie finanziarie del contesto economico contemporaneo.Il commento di Maurizio Grifoni, Presidente Fondo Fon.Te. : “Io sono onorato di partecipare a questo importante evento perché le clausole contrattualistiche hanno un valore anche di tipo assiologico, cercano di ricavare valore da tutto quello che c’è dentro, non nelle singole specificità, ma per dare tranquillità a noi che siamo investitori anche di lungo periodo e rappresentiamo un interesse collettivo, ossia è quello dei fondi della previdenza complementare.”Un contesto dove la contrattualistica finanziaria ha subito forti trasformazioni ed evoluzioni. Specialmente negli ultimi trent’anni.Le parole di Moreno Zani, Presidente Tendercapital: “L’importanza nei contratti di acquisizione di private equity è fondamentale oggi in Italia perché è un mercato che si sta sviluppando tantissimo però va affrontato nel modo migliore. Oltre a presentare delle grandi opportunità per il tessuto delle piccole e medie imprese italiane, ha anche dei lati che vanno valutati attentamente e che possono poi essere fonte di difficoltà. Mi riferisco, giusto per fare un esempio, ai problemi della parte fiscale, alla parte ambientale e alla parte regolatoria che sta diventando sempre più importante.”Sviluppare e capire quindi nuovi modelli di approccio diventa un’esigenza concreta. Per tutti gli operatori della filiera economico-finanziaria.