Fratoianni (AVS): “Dati sul deficit spiegano il nervosismo di Meloni”

Roma, 22 set. (askanews) – “Finalmente abbiamo capito, i dati sul deficit spiegano il nervosismo di Giorgia Meloni, la corsa all’annuncio propagandistico all’inseguimento di Roberto Vannacci. Le cose non vanno bene per il governo, prima se ne vanno e meglio è”. Lo ha detto Nicola Fratoianni di Avs parlando ai giornalisti davanti alla Camera, commentando i dati pubblicati dall’Istat, secondo cui nel 2025 il deficit-Pil si è attestato al 3,1%.