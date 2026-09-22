Harry pensa a un documentario su Diana: il progetto per ricordare la madre a 30 anni dalla morte

(Adnkronos) –

Il Principe Harry sarebbe in trattative per realizzare un documentario su sua madre Diana. Il 30° anniversario della morte della principessa del Galles cadrà il prossimo anno. E il suo figlio minore – scrive l’Express – vuole commemorarlo onorando la sua eredità “nel modo più significativo”. Il Duca di Sussex, che è tornato dalla California nel Regno Unito con la moglie Meghan Markle e i due figli alla fine del mese scorso, avrebbe già contattato diverse persone, inclusi amici e familiari, per prendere parte al documentario. Tra questi – secondo il Daly Telegraph – comparirebbe anche suo zio e fratello di Diana, il Conte Spencer.

Una fonte vicina al Duca ha dichiarato: “Il Duca ha discusso una serie di possibili progetti per celebrare il 30° anniversario della scomparsa di sua madre Diana, Principessa del Galles. Nulla è stato finalizzato o confermato, ed egli sta ancora valutando il modo più significativo per onorare la sua eredità durante questo importante anno di anniversario”.

Harry aveva 12 anni e suo fratello, il Principe William, 15, quando Diana morì all’età di 36 anni in seguito a un incidente d’auto a Parigi, il 31 agosto 1997. I fratelli si erano già riuniti in precedenza per ricordare la madre nel documentario del 2017 ‘Diana, Our Mother: Her Life and Legacy’, pubblicato in vista del 20° anniversario della sua morte.

Il documentario di allora – ricorda People – vedeva William e Harry parlare apertamente dei loro ricordi di Diana e del dolore per averla persa in così giovane età. Quasi un decennio dopo, la loro relazione è diventata profondamente tesa e la frattura tra i fratelli rimane irrisolta. La prospettiva di un nuovo progetto arriva mentre la vita e l’eredità di Diana tornano nuovamente al centro dell’attenzione. Anche il fratello della Principessa, Earl Spencer, ha ripercorso la vita di Diana nel suo nuovo libro di memorie, ‘Swan Song: Diana, My Sister’, offrendo un resoconto intimo del loro rapporto, delle sue difficoltà e delle conseguenze della sua morte, nel quale non sono mancate alcune note polemiche contro Re Carlo.

Parlando in esclusiva a People ad Althorp, la tenuta ancestrale della famiglia Spencer e luogo dove Diana è sepolta, il Conte Spencer ha riflettuto sulla sorella. “Sì, ci sono volte in cui sento Diana al mio fianco nei momenti difficili. Se devo affrontare qualcosa di veramente importante, una riunione in cui si decide qualcosa di cruciale o altro, indosso sempre i gemelli che mi ha regalato alla fine degli anni ’80, come una sorta di memoriale. L’anno scorso ho avuto un cugino che è morto tragicamente per propria mano e ho detto ai genitori che indossavo i gemelli di Diana. Il ricordo di Diana dà conforto alle persone anche adesso”, ha detto.