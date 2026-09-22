Margherita Vicario, fuori il nuovo singolo “Ho chiesto aiuto”

Roma, 22 set. (askanews) – A distanza di tre anni dall’ultimo progetto discografico “Showtime” e dopo l’esordio alla regia con il film “Gloria!”, Margherita Vicario annuncia il nuovo singolo “Ho chiesto aiuto” che segna il suo ritorno alla musica e apre un nuovo progetto discografico, attraverso una scrittura intima e lucida, capace di trasformare una fragilità personale in un racconto universale nel quale è facile riconoscersi.

“Ho chiesto aiuto” nasce da un dolore che, per molto tempo, sembra non avere un nome preciso. Nel testo si intrecciano memorie, ricordi lontani, pensieri difficili da contenere, il peso di ciò che accade dentro e fuori di sé e una sensibilità che porta ad assorbire anche il dolore degli altri. Una condizione vissuta a lungo come naturale, quasi inevitabile, fino a quando qualcosa cambia: stare male non è più qualcosa da accettare, ma una condizione che si può riconoscere e trasformare. Questa consapevolezza è il cuore della canzone.

A fare da contrappunto alla voce di Margherita Vicario c’è un coro dalle reminiscenze gospel che accompagna quasi senza sosta il brano, trasformando progressivamente un racconto intimo e personale in qualcosa di collettivo. Tante voci intorno a una sola, a sottolineare quel passaggio dalla solitudine alla possibilità di affidarsi agli altri. “Ho chiesto aiuto” non racconta la scomparsa del dolore, ma la scoperta che esiste un modo per affrontarlo e andare oltre.

Ad accompagnare il singolo è il videoclip di “Ho chiesto aiuto”, scritto e diretto da Margherita Vicario, che rinnova il legame tra la sua dimensione musicale e quella cinematografica. Il racconto attraversa generazioni diverse facendo emergere pensieri, preoccupazioni e fragilità proprie di ogni età. Uno sguardo delicato che riconosce queste emozioni come parte naturale dell’esperienza umana e lascia spazio, quando diventano più difficili da sostenere, alla possibilità di chiedere aiuto.

Questo nuovo capitolo musicale troverà la sua naturale dimensione dal vivo a febbraio 2027, con due appuntamenti speciali nei teatri (prodotti da Vivo Concerti) che segnano l’atteso ritorno in scena: l’8 febbraio all’Auditorium Conciliazione di Roma e il 10 febbraio al Teatro Arcimboldi di Milano.