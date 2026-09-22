Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa Regione-SFA-Universal Marketing

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato oggi a New York un Protocollo d’Intesa istituzionale con l’obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense.

L’accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square.

Il Protocollo definisce un percorso di collaborazione pluriennale che prevede, tra i suoi punti centrali, la programmazione della collettiva regionale siciliana alle prossime edizioni dei Fancy Food Show.

La collaborazione punta a dare continuità alla presenza della Sicilia negli Stati Uniti, sviluppando nuove opportunità di promozione per le imprese e i prodotti agroalimentari dell’Isola e accompagnando la partecipazione fieristica con attività promozionali, commerciali e di comunicazione rivolte al mercato americano.

Il Protocollo intende anche rafforzare il rapporto istituzionale tra le tre Parti e costruire una programmazione condivisa , creando le condizioni per una presenza sempre più strutturata del sistema agroalimentare siciliano negli Stati Uniti.

“La presenza della Sicilia al Fancy Food Show rappresenta un’occasione concreta per sostenere le nostre imprese e valorizzare la qualità dell’agroalimentare siciliano negli Stati Uniti. L’obiettivo è dare continuità a questo lavoro, offrendo alle aziende strumenti e occasioni per farsi conoscere, sviluppare nuovi contatti commerciali e rafforzare la propria presenza sul mercato americano. La programmazione delle prossime partecipazioni ci consente di lavorare con maggiore continuità e di accompagnare le imprese interessate in questo percorso”, ha dichiarato Edy Tamajo, assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana.

“Siamo molto lieti di rafforzare il rapporto con la Regione Siciliana attraverso un accordo che dà continuità alla sua presenza alle manifestazioni Fancy Food nei prossimi anni. Un percorso reso possibile anche grazie al lavoro della Universal Marketing, nostro agente unico per l’Italia, che ha favorito questa iniziativa e contribuito a creare le condizioni per una collaborazione pluriennale con la Regione Siciliana”, ha dichiarato Bill Lynch, presidente della Specialty Food Association.

“Questo accordo nasce da un percorso costruito nel tempo e dalla volontà comune di dare ancora più continuità alla presenza della Sicilia negli Stati Uniti nella fiera più rappresentativa del nord America. La programmazione ci permette di andare oltre il singolo appuntamento fieristico e di lavorare su un progetto più ampio, creando occasioni concrete di promozione e sviluppo per le imprese agroalimentari siciliane sul mercato americano. Come Universal Marketing siamo particolarmente felici di poter contribuire, insieme alla Regione Siciliana e alla Specialty Food Association, a questo nuovo percorso”, ha spiegato Donato Cinelli, presidente di Universal Marketing e agente unico per l’Italia della Specialty Food Association.

– Foto Universal Marketing –

(ITALPRESS).